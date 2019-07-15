مقتل مدرب مغربي في السعودية

وذكرت التقارير أن "المدرب المغربي يعمل في ناد بجنوب غرب العاصمة الرياض، وأن شابا باغته بطعنات قاتلة في عنقه".

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن شهود عيان تأكيدهم أنه "بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي وطعن مدربا من جنسية مغربية فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى".



وهرعت الجهات الأمنية إلى الموقع، وأغلقت النادي لإكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في أسباب ودوافع الجريمة.

ولم يتم الكشف عن هوية المدرب ولا هوية القاتل ولا اسم النادي الذي وقعت به الجريمة حتى الآن.

لكن مواقع إلكترونية نقلت أن شابا سعوديا وجّه طعنات قوية لمدرب مغربي يدعى يوسف، مما أدى لوفاته على الفور، داخل صالة حديد بناد يقع في حي السويدي بالرياض.

