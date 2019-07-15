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مقتل مدرب مغربي في السعودية

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2019-07-15 | 15:14

مقتل مدرب مغربي في السعودية

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كشفت تقارير إخبارية سعودية، أن الجهات الأمنية في المملكة فتحت تحقيقًا في مقتل مدرب رياضي يحمل الجنسية المغربية على يد شاب باغته بطعنات مساء الأحد داخل النادي الذي يعمل به.
وذكرت التقارير أن "المدرب المغربي يعمل في ناد بجنوب غرب العاصمة الرياض، وأن شابا باغته بطعنات قاتلة في عنقه".

ونقلت صحيفة "سبق" عن شهود عيان تأكيدهم أنه "بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي وطعن مدربا من جنسية مغربية فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى".


وهرعت الجهات الأمنية إلى الموقع، وأغلقت النادي لإكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في أسباب ودوافع الجريمة.

ولم يتم الكشف عن هوية المدرب ولا هوية القاتل ولا اسم النادي الذي وقعت به الجريمة حتى الآن.

لكن مواقع إلكترونية نقلت أن شابا سعوديا وجّه طعنات قوية لمدرب مغربي يدعى يوسف، مما أدى لوفاته على الفور، داخل صالة حديد بناد يقع في حي السويدي بالرياض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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