الشرطة السورية تفتح نقاط تفتيش قرب الحدود العراقية

أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بفتح السلطات السورية نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق.
ونقلت "RT " عن مصدر أمني عراقي قوله، إن "هذه النقاط هي للحراسة وتابعة للشرطة السورية"، مبينا أن "هناك تعاونا بين هذه النقاط وحرس الحدود العراقي لمنع تسلل الإرهابيين ومراقبة المساحات المشتركة".
وأضاف المصدر أن "نقاط التفتيش هذه قريبة من الحدود العراقية السورية، ما يشكل تكثيفا للتعاون الأمني بين البلدين لمنع تسلل ما تبقى من عناصر تنظيم داعش بين البلدين".
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