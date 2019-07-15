بالصور: ملكة جمال بدينات العرب تحتفل بزفافها... شاهدوا كيف أصبحت

احتفلت جيسيكا صهيون، ملكة جمال بدينات العرب سابقا، بزفافها في أجواء مزجت بين الفرح ورسائل مؤثرة، لا سيّما بينها وبين والدها.

ونشرت مقطع فيديو ظهر فيه والدها يتمنّى لها التوفيق في حياتها، حيث بدا عليه التأثر. وقال لها: "أتمنى أن يكون (زوجك) صديقك وتكوني صديقته وتتمكنا من إكمال أيامكما التي اتمنى ان تكون جميلة. انشا الله يكون المشوار حلو. وتكونان سعدين ونرى لكما أحفاداً".

كما ظهرت صهيون في الفيديو الذي عرض خلال حفل الزفاف توجّه كلمة لوالدها: "كان حلمي منذ الصغر أن أصبح مشهورة وأكبر وأعمل وأحقق النجاح في حياتي وأن أجد الشخص الذي أحبه ويحبني. وهذا اليوم هو أحد أحلامي، لكن أحلامي لم تكن لتتحقق لولا وجود شخص واحد في حياتي، وهذا الشخص هو أنت يا أبي".

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صهيون حققت الشهرة بداية بعد فوزها بلقب "ملكة جمال بدينات العرب" للعام 2014 في المسابقة التي نظمها حينذاك برنامج تلفزيوني لبناني "أحمر بالخط العريض"، لتلفت الأنظار إليها بعد فقدانها 41 كيلوغراماً بعدما وصل وزنها إلى 104 كيلوغرامات، فحققت انتصاراً آخر بفوزها بلقب ملكة جمال الرشاقة للسنة الجارية.