تصاعد دعوات المعارضة الصومالية لوقف تدخلات قطر

تزايدت الدعوات الصومالية المطالبة بوقف التدخلات القطرية في البلد الأفريقي الذي بدأت عدد من مدنه تشهد استقرارا نسبيا في الأعوام الأخيرة.

وتدعم دولة قطر تيارات محسوبة على جماعات إسلامية موالية إضافة إلى حركة الشباب المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية.

ويوم أمس، دعا السياسي الصومالي المعارض عبد الرحمن عبد الشكور دولة قطر إلى وقف تدخلاتها السافرة في الصومال.

كما انتقد السياسي الصومالي الذي يتزعم حزب ودجير تصرفات قطر تجاه الصومال قائلا إن قطر تتبع ممارسات إثيوبيا وذلك في إشارة الى تدخلات الدولة الخليجية في شؤون الصومال.

وقال المرشح الرئاسي السابق "بدأت قطر تتبع تصرفات إثيوبيا ويقف الكثير في صفوف طويلة أمام سفيرها لدى الصومال، وغرست فينا متابعين لها".

وجاءت تصريحات السياسي الصومالي في وقت تواصل قطر تدخلاتها في شؤون البلد الواقع في شرق إفريقيا مستخدمة سياسة الإغراء المالي والتي تنعكس سلبا على الصومال.

Advertisements

إلى ذلك، وفي ذات السياق، أخبر عبد السعيد محمد علي، مستشار الأمن القومي للرئيس فارماجو، كبار الدبلوماسيين في مقديشو أن الرئيس محمد عبد الله فارماجو سوف يسافر إلى الإمارات العربية المتحدة في الأسابيع المقبلة.

ولفت عبد السعيد إلى أن فارماجو يريد تغيير الاتجاه وتقليص نفوذ قطر تدريجياً في السياسة الصومالية.. نضيفا: إنه قلق بشأن التحالف الوثيق الذي نشأ مؤخرًا بين فهد ياسين ورئيس الوزراء حسن علي خير والمصالح النفطية الأجنبية التي أبرمت صفقات مربحة مع الحكومة الكينية.

وتابع: يعتقد الرئيس فارماجو أن حسن علي خير يقيم علاقات سياسية وثيقة مع حكومة دولة قطر ومن المرجح أن يتنافس على الرئاسة معه في عام 2020. ومن ثم ، فهو يعتقد أنه يحتاج إلى شريك سياسي موثوق يمكن أن يوفر له الدعم السياسي والمالي.

وقال: الرئيس فارماجو غير مرتاح للتنازل عن الأراضي الصومالية عن طريق تقديم تنازلات ضخمة مع الحكومة الكينية وشركات النفط التي لها علاقات سياسية ومالية وثيقة مع حسن علي خير. وهو يعتقد أن إحياء خطابه السياسي "القومي" سيساعده على الفوز بالرئاسة مرة أخرى. يُنظر إلى الابتعاد عن قطر كجزء من تلك الاستراتيجية.

وأدى الدعم القطري لتيارات متطرفة إلى عودة العنف إلى بعض المدن الصومالية، وهو ما خلق حالة متنامية من الرفض لتدخلات قطر.