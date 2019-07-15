عاجل| وزير خارجية البحرين: يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر

قال وزير الخارجية البحريني إن برنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تموز 15، 2019: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله.
وطالب الوزير البحريني دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية.
وأكد أنه يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر.
وتابع: على مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.
وتواصل قناة الجزيرة القطرية نشر مواد مسيئة لدول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الأزمة.
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