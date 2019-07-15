عاجل| وزير خارجية البحرين: يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر

قال وزير الخارجية البحريني إن برنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تموز 15، 2019: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله.

وطالب الوزير البحريني دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية.

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وأكد أنه يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر.

وتابع: على مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.

وتواصل قناة الجزيرة القطرية نشر مواد مسيئة لدول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الأزمة.