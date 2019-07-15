بو صعب: لا علم للحكومة البريطانية ولا اللبنانية بما قاله جعجع عن عروض اوروبية

اشار وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له من لندن الى انه "تبين لي أن لا ​الحكومة البريطانية​ وطبعًا لا ال​لبنان​ية على علم بما تكلم عنه رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ بخصوص عروض أوروبية وتحديدًا بريطانية رفضها لبنان"، متمنيا عليه أن "يزودني بمعطياته لكي يتم الاستعلام عنها خلال زيارتي الحالية".

وكان جعجع قد اشار في وقت سابق الى ان "عدداً من الدول الغربيّة في طليعتها بريطانيا أبدت استعدادها للتبرع للبنان بالأدوات التكنولوجيّة المطلوبة لضبط التهريب الى أن الحكومة اللبنانيّة رفضت هذا الأمر وتم تنفيذ جزء صغير من هذا المشروع على الحدود الشماليّة في عكار والبقاع".