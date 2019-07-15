نيويورك تايمز: ترامب عنصري هائج يدافع ويحمي العنصر الأبيض

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الاميركية بأن "تغريدات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ كشفت عن معارضة شاملة للتنوع في ​الولايات المتحدة​، وأنه عنصري هائج"، مشيرةً إلى أن "ترامب يواصل محاولاته إقناع أي شخص غير مصدق بأنه عنصري هائج، على الأقل بهذه الطريقة أتخيل دوافعه وفي الحقيقة، ربما انكشفت الطبيعة الحقيقية له مرة بعد الأخرى، ولهذا يحاول استخدام عنصريته، مستهدفًا عنصرية الأشخاص الذين يدعمونه".

وأشارت إلى "تغريدات ترامب، الأحد، التي يقول إنها من أكثر التغريدات ​العنصرية​ التي كتبها، وذلك بعد يوم من إعلان إدارته أنها ستقوم بمداهمات ضد ​المهاجرين​ غير المسجلين وفحوى التغريدات صار معروفًا ولا داعي لتكرارها الآن، مع أن الكاتب يقدمها كما هي".