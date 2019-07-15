رئيس جنوب إفريقيا السابق أدلى بشهادته بتهمة الكسب غير المشروع: تعرضت للاضطهاد

أكّد رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة قضائيّة بتهمة الكسب غير المشروع، "أنّني تعرّضت للاضطهاد من خلال المزاعم بأنّي ملك الفاسدين"، لافتًا إلى أنّهم "قد نعتوني بكلّ الصفات ولم أرد على ذلك، وأعتقد أنّ من المهم أن نحترم بعضنا البعض".
ويمثل زوما أمام لجنة التحقيق للرد على شهادات تتّهمه بنشر الفساد عندما كان في السلطة. كما اتُهم الرئيس السابق بتعزيز ثقافة الفساد خلال فترة حكمه الّتي استمرّت لتسع سنوات، قبل أن يطرده "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم عام 2018، ويخلفه سيريل رامافوزا رئيسًا للبلاد.
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