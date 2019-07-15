وزير عراقي سابق: البغدادي متواجد في ليبيا وسيبث قريبا خطابا من هناك

أعلن وزير المالية الأسبق، باقر جبر الزبيدي عن "ورود معلومات تحدد مكان وجود "، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ​أبو بكر البغدادي​"، مرجحاً "وجود البغدادي في ​ليبيا​"، لافتا إلى أن "الانتصارات التي حققتها عملية "إرادة النصر"، أكدت ما أعلناه سابقا، بأن البغدادي غير موجود في ​العراق​، حيث تؤكد المعلومات الواردة انه حاليا في ليبيا، وسيقوم قريبا ببث خطاب من هناك يتضمن دعوة لتنشيط الخلايا النائمة في العراق".

ورأى أن "التنظيم سيركز على ​سامراء​ والنخيب ومحيطهما، واستهداف مدن وسط و​شمال العراق​، بعمليات انتحارية مفردة"، متوقعاً "أن "يهاجم التنظيم أيضا مصر وتونس، محاولا اقتطاع جزء من ​إفريقيا​، منطلقا من ليبيا".