أعلن وزير المالية الأسبق، باقر جبر الزبيدي عن "ورود معلومات تحدد مكان وجود "، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي"، مرجحاً "وجود البغدادي في ليبيا"، لافتا إلى أن "الانتصارات التي حققتها عملية "إرادة النصر"، أكدت ما أعلناه سابقا، بأن البغدادي غير موجود في العراق، حيث تؤكد المعلومات الواردة انه حاليا في ليبيا، وسيقوم قريبا ببث خطاب من هناك يتضمن دعوة لتنشيط الخلايا النائمة في العراق".
ورأى أن "التنظيم سيركز على سامراء والنخيب ومحيطهما، واستهداف مدن وسط وشمال العراق، بعمليات انتحارية مفردة"، متوقعاً "أن "يهاجم التنظيم أيضا مصر وتونس، محاولا اقتطاع جزء من إفريقيا، منطلقا من ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير عراقي سابق: البغدادي متواجد في ليبيا وسيبث قريبا خطابا من هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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