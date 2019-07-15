خارجية إيران: نتوقع من أوروبا اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق النووي

أكّدت وزارة الخارجية ال​إيران​ية أنّ "إيران تتوقّع من ​أوروبا​ اتخاذ خطوات عمليّة لتنفيذ ​الاتفاق النووي​". وشدّدت في ما يتّصل بالاتفاق النووي، على أنّ "الإجراءات الّتي تواصل إيران القيام بها على أساس طوعي وبحسن نيّة، تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات".

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