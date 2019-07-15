خارجية البحرين: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي

أكّد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن "برنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين"، مشيرًا إلى أن "قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي لأنها تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله".
وشدد الوزير على "أننا نطالب دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر"، لافتًا إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردعها".
ورأى أن "على مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة".
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