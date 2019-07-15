خارجية البحرين: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي

أكّد وزير خارجية ​البحرين​ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن "برنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين"، مشيرًا إلى أن "قطر باتت الخطر الأشد على ​مجلس التعاون الخليجي​ لأنها تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله".

وشدد الوزير على "أننا نطالب ​دول مجلس التعاون​ بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر"، لافتًا إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردعها".

ورأى أن "على مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة".