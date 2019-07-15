"تاتش" نظمت بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة تبرع بالدم خاصة بموظفيها

نظمت شركة "تاتش" للإتصالات الخلوية والبيانات المتنقلة بإدارة ​مجموعة زين​، للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع جمعية ​الصليب الأحمر اللبناني​، حملة ​التبرع بالدم​ الخاصة بموظفي تاتش، في خطوة تهدف الى تشجيع التبرع بالدم وزيادة الوعي حول أهمية هذا العمل الإنساني، بالإضافة الى حثهم للالتزام ب​العمل التطوعي​.

ومن خلال حملة التبرع بالدم هذه، تمكنت ​شركة تاتش​ من جمع عدد من وحدات الدم التي تم إرسالها الى مركز الصليب الأحمر اللبناني لخدمة نقل الدم.