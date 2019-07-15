"تاتش" نظمت بالتعاون مع الصليب الأحمر حملة تبرع بالدم خاصة بموظفيها

نظمت شركة "تاتش" للإتصالات الخلوية والبيانات المتنقلة بإدارة مجموعة زين، للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني، حملة التبرع بالدم الخاصة بموظفي تاتش، في خطوة تهدف الى تشجيع التبرع بالدم وزيادة الوعي حول أهمية هذا العمل الإنساني، بالإضافة الى حثهم للالتزام بالعمل التطوعي.
ومن خلال حملة التبرع بالدم هذه، تمكنت شركة تاتش من جمع عدد من وحدات الدم التي تم إرسالها الى مركز الصليب الأحمر اللبناني لخدمة نقل الدم.
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