استقدام طوافة تابعة للقوات الجوية بالجيش للمساعدة باخماد حريق حرج المنصف

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "استقدام طوافة تابعة للقوات الجوية في ​الجيش اللبناني​ للمساعدة في ​اخماد حريق​ حرج المنصف في ​قضاء جبيل​".

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