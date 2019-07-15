دبور سينضم بعد قليل إلى اجتماع أبو سليمان وحسن منيمنة

ينضم السفير الفلسطيني في ​لبنان​ ​أشرف دبور​ بعد قليل إلى اجتماع وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ورئيس لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ الوزير السابق ​حسن منيمنة​. وكان منيمنة قد كشف قبل قليل أنه "سيلتقي وزير العمل كميل ابو سليمان لبحث اجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

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