نهرا طلب من بلديات المنية التشدد في منع حرق النفايات عشوائيا

عقد مجلس اتحاد بلديات المنية اجتماعا في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سرايا طرابلس، ضم القائم بأعمال بلدية المنية وكلا من رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي، رئيس بلدية برج اليهودية عامر العويك، رئيس بلدية بحنين مصطفى وهبه، رئيس بلدية مركبتا بسام عطية ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.
وبحث المجتمعون في أزمة النفايات التي تعانيها المنطقة، وسبل إيجاد حلول جذرية تراعي الشروط البيئية وتلائم المواصفات العالمية، وتم الاتفاق على تشجيع البلديات على المساهمة في بناء معامل لفرز النفايات الصلبة، وطمر العوادم بشكل رائد ونموذجي، بعد الاستحصال على موافقة وزارة البيئة والادارات المعنية.
وطلب نهرا من رؤساء البلديات التشدد في منع حرق النفايات عشوائيا ورميها في أماكن تضر بالبيئة والصحة العامة.
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