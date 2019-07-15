نهرا طلب من بلديات المنية التشدد في منع حرق النفايات عشوائيا

عقد مجلس اتحاد بلديات المنية اجتماعا في مكتب محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ في سرايا ​طرابلس​، ضم القائم بأعمال بلدية المنية وكلا من رئيس بلدية ​دير عمار​ خالد الدهيبي، رئيس بلدية برج اليهودية عامر العويك، رئيس بلدية ​بحنين​ مصطفى وهبه، رئيس بلدية مركبتا بسام عطية ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

وبحث المجتمعون في ​أزمة النفايات​ التي تعانيها المنطقة، وسبل إيجاد حلول جذرية تراعي الشروط البيئية وتلائم المواصفات العالمية، وتم الاتفاق على تشجيع البلديات على المساهمة في بناء معامل لفرز ​النفايات الصلبة​، وطمر العوادم بشكل رائد ونموذجي، بعد الاستحصال على موافقة ​وزارة البيئة​ والادارات المعنية.

وطلب نهرا من رؤساء البلديات التشدد في منع حرق النفايات عشوائيا ورميها في أماكن تضر بالبيئة و​الصحة العامة​.