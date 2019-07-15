النشرة: اعتصام لأصحاب المقالع والكسارات في السلسلة الشرقية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن "أصحاب ​المقالع والكسارات​ في ​السلسلة الشرقية​ في جرود جنتا نفذوا اعتصاماً احتجاجًا على قرار إقفال الكسارات المرخصة من قبل ​وزارة الداخلية والبلديات​"، مشيرًا إلى أن "أصحاب الكسارات وعائلات العاملين تجمعوا فيها رفضًا لقرار التوقف عن العمل".

ولفت إلى أن "صاحب إحدى الكسارات ضاهر قازان تحدث باسم المتجمعين، وأوضح أن "هذه المصلحة يعيش منها عائلات كثيرة في هذه المنطقة وهذه الكسارة حاصلة على ترخيص رسمي من قبل وزارة الداخلية ولدينا اشعار من المدعي العام البيئي في ٢٨ تموز الحالي بمتابعة الأعمال وأبلغ مخفر الدرك بالإشعار وتفاجأنا اليوم بوصول ​قوى الأمن الداخلي​ بالطلب إلينا التوقف عن العمل ونحن نخضع للقانون والسلطات ولكن نطلب اليهم إبراز المستند القانوني الخطي لطلب توقف العمل وإقفال الكسارة بالشمع الأحمر. واعتبر أن هذا القطاع يؤمن العيش ل​قطاع البناء​ والتعهدات ونأمل من اللجنة الوزارية من وزير ​البيئة​ ووزير ​الصناعة​ ووزير الأشغال ووزيرة الداخلية ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ونحييه ليسمحوا للجميع بالعمل ريثما ينظم هذا القطاع. نحن هنا على مقربة من الحدود السورية وهي منطقة صخرية في السلسلة الشرقية وبعيدة عن السكن ولا يوجد فيها أشجار أو مزروعات".