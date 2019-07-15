كتلة التنمية والتحرير: نؤيد مشروع الموازنة كما اقرته لجنة المال

أعلن أمين عام ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​انور الخليل​، خلال تلاوته لبيان الكتلة بعد إجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أن "الكتلة بحثت ​الموازنة​ العامة على ضوء المناقشات التي شهدتها ​لجنة المال والموازنة​"، معلنا عن "تأييد الكتلة للموازنة كما اقرتها لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بما يتناسب والضرورات المالية للدولة وحفظ الاستقرار النقدي".

وأشار الى أنه "الكتلة بحثت اقتراحها الانتخابي باعتماد ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة على اساس ​النسبية​ والأجوبة التي إستلمتها من ​الكتل النيابية​ على هذا المقترح وقررت تقديم إقتراح قانون بأسرع وقت ممكن لدولة الرئيس ومجلس النواب لأخذ مجراه الى البحث وإقراره".