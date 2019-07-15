أعلن أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل، خلال تلاوته لبيان الكتلة بعد إجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الكتلة بحثت الموازنة العامة على ضوء المناقشات التي شهدتها لجنة المال والموازنة"، معلنا عن "تأييد الكتلة للموازنة كما اقرتها لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بما يتناسب والضرورات المالية للدولة وحفظ الاستقرار النقدي".
وأشار الى أنه "الكتلة بحثت اقتراحها الانتخابي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية والأجوبة التي إستلمتها من الكتل النيابية على هذا المقترح وقررت تقديم إقتراح قانون بأسرع وقت ممكن لدولة الرئيس ومجلس النواب لأخذ مجراه الى البحث وإقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة التنمية والتحرير: نؤيد مشروع الموازنة كما اقرته لجنة المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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