بري التقى رئيس مجلس الشورى الأندونيسي والمنسق الخاص للأمم المتحدة

عرض رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ خلال إستقباله في ​عين التينة​ رئيس الجمعية الإستشارية الشعبية (​مجلس الشورى​ الأندونيسي) زولكيفي حسن على رأس وفد من اعضاء مجلس الشورى واداريين بحضور السفير الأندونيسي في ​لبنان​ السيد هاجريانتو طهارى، العلاقات اللبنانية الأندونيسية لاسيما بين برلماني البلدين.

وشكر بري رئيس المجلس ل​أندونيسيا​ مواقفها الداعمة للبنان ومشاركة جنودها في اطار ​قوات اليونيفيل​ العاملة في ​الجنوب​ اللبناني. وتسلم بري من رئيس مجلس الشورى الأندونيسي دعوةً رسمية لزيارة اندونيسيا.

كما استقبل بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وقد أكد رئيس المجلس أمام الموفد الأممي على دور ​الأمم المتحدة​ وشهادتها على الخروقات والتجاوزات الإسرائيلية لمندرجات القرار الدولي رقم 1701 براً وبحراً وجواً.