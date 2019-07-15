الحسن من النبطية: من واجب المسؤول ان يكون على تماس مباشر مع حاجات المناطق

اعتبرت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في تصريح لها بعد لقائها ​محافظ​ ​النبطية​ ​محمود المولى​ أن "من واجب كل مسؤول ان يكون على تماس مباشر مع حاجات المناطق كلها، وهناك مناطق تحتاج اكثر من مناطق اخرى، وهذا ما اسعى لتكريسه بهذه الزيارات".

وأكدت الحسن أننا "نعاني من تحديات كثيرة على المستوى الحكومي وعلى مستوى السلطة المركزية وهي تترجم اليوم بشح بالاموال فيا ليتني املك عصا سحرية لاقول لكم ان الاموال آتية، لكن للاسف هناك واقع جديد نعيشه اليوم في ​لبنان​، الواقع على المستوى المركزي الذي نعانيه وهذا ينعكس عليكم على المستوى المحلي".

من جهة اخرى، عقدت الحست اجتماعا موسعا مع رؤساء اتحادات بلديات لبنان الجنوبي، في حضور المحافظ منصور ضو والنائب بهية الحريري حيث استمعت الى مشاكلهم وهواجسهم واحتياجات مناطقهم.

بعدها عقدت اجتماعا ثانيا مع المحافظ ضو وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين حيث تم البحث في الوضع الامني في منطقة صيدا والجنوب عموما.