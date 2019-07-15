السنيورة: زيارتنا للسعودية تأتي لتعزيز موقف الحريري

اشار رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ إلى أن "زيارتي مع رئيسي الحكومة الأسبقين ​نجيب ميقاتي​ و​تمام سلام​ للسعودية لا يعني أننا ننطق بالنيابة عن طائفتنا فقط"، لافتا الى اننا "نقلنا للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز طبيعة الوضع الصعب الذي يمر به ​لبنان​ وتباحثنا معه حول ضرورة عودة ​السعودية​ لدعم لبنان واستقراره".

وفي حديث تلفزيوني لفت السنيورة الى انه "أصبح هناك جرأة من البعض في لبنان على "​اتفاق الطائف​" من جهة محاولة تعديله والسعودية كانت دائما تقف إلى جانب كل لبنان بكافة مكوناته"، معتبرا ان "زيارتنا للسعودية تأتي لتعزيز موقف رئيس الوزراء اللبناني ​سعد الحريري​".

ورأى السنيورة أن "كلام ​حزب الله​ عن ​سياسة النأي بالنفس​ بقي "حبرا على ورق" و لبنان اعتمد هذه ​السياسة​ ولم يطبقها".