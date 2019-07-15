السنيورة: زيارتنا للسعودية تأتي لتعزيز موقف الحريري

اشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى أن "زيارتي مع رئيسي الحكومة الأسبقين نجيب ميقاتي وتمام سلام للسعودية لا يعني أننا ننطق بالنيابة عن طائفتنا فقط"، لافتا الى اننا "نقلنا للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز طبيعة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان وتباحثنا معه حول ضرورة عودة السعودية لدعم لبنان واستقراره".
وفي حديث تلفزيوني لفت السنيورة الى انه "أصبح هناك جرأة من البعض في لبنان على "اتفاق الطائف" من جهة محاولة تعديله والسعودية كانت دائما تقف إلى جانب كل لبنان بكافة مكوناته"، معتبرا ان "زيارتنا للسعودية تأتي لتعزيز موقف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري".
ورأى السنيورة أن "كلام حزب الله عن سياسة النأي بالنفس بقي "حبرا على ورق" و لبنان اعتمد هذه السياسة ولم يطبقها".
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