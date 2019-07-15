شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "نقل البرلمان": القطار الكهربائى السريع يغير وجه منظومة النقل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائى السريع يعد من أهم المشروعات القومية التى تسعى الدولة المصرية لإنجازه، لقدرته على ربط كافة انحاء الجمهورية ببعضها البعض، وبصفة خاصة المدن الجديدة.

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وأوضح زين الدين، أن القطار المكهرب سيدخل منظومة النقل المصرية فى مرحلة جديدة من التقدم ويغير وجهها، وسييسر حركة نقل الركاب البضائع بكفاءة عالية وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى اختصار وقت التنقل وبالتالى وقت المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع سيسهم فى رفع قيمة أراضى محور السويس والعقارات بالمدن الجديدة، وسيعد من أكثر وسائل المواصلات أمانا وصديق للبيئة لا يسبب التلوث، معتبره شبكة جديدة من المواصلات، للخروج من الوادى الضيق، وحل مشكلة الكثافة المرورية فى الشوارع المصرية، نتيجة توفير وسيلة نقل جماعى سهلة ومريحة.