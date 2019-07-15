شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" توصى بالاستجابة لمطالب عميد طب طنطا بشأن مستشفى الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامى هاشم، بضرورة الاستجابة لمطالب الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا بشأن مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وكان الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، قد طالب اللجنة برفع المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية بجامعة طنطا حتى يتمكن من الإنفاق على مستشفى الطوارئ، وضم مبنى مركز أورام طنطا، وهو آيل للسقوط، إلى مبنى مستشفى الطوارئ، وزيادة عدد طاقم التمريض بالمستشفى.

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وأوضح غنيم، أن مستشفى الطوارئ بطنطا يخدم 5 محافظات كثيفة السكان بنحو 35 مليون مواطن، قائلا "الأطباء هناك مطحونين، والمستشفى تستنزف من 70% إلى 80% من موازنة المستشفيات الجامعية بالمحافظة، وفى عام 2018 فقط استقبلنا 166 ألف و575 حالة".

من ناحيته أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن المستشفيات الجامعية تُقدم من 60 إلى 70% من الخدمات الصحية فى مصر، داعيا كافة رجال الأعمال لتوجيه تبرعاتهم إلى المستشفيات التى تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن مطالب عميد كلية الطب جامعة طنطا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشأن عدم كفاءة مستشفى طوارئ جامعة طنطا في أداء المهام المنوط بها.