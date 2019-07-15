النائب خالد مشهور: مشروع الصوب الزراعية يضمن لمصر مستقبلا زراعيا وغذائيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الصوب الزراعية العملاق يضمن لمصر مستقبلا زراعيا وغذائيا مزدهرا، من خلال إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بجودة فائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات.

وأضاف أن المشروع يعد خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة، التى تعتمد على تحقيق معدلات كبيرة فى الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضى.

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وأوضح مشهور أن أهم مزايا المشروع هو اعتماده على الري بالتنقيط، والذي يوفر إهدار المياه في ظل معاناتنا من الشح المائي، فالصوبة الزراعية توفر 40% من المياه وتتيح أحيانا إنتاج 4 أو 5 أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة، بالإضافة الى أنه وفر 15 ألف فرصة عمل وسيوفر المزيد منها.

وأشار إلى أن تخصيص منتجات الصوب للتصدير يدر على مصر مزيد من العملات الصعبة، مؤكدا ضرورة أن يواكب مشروع الصوب، مصانع للخضراوات لتصديرها مُصنعة، لمضاعفة القيمة مرات حتى تنعش الاقتصاد المصري ككل.