شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تطالب بسرعة حسم موضوع ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، بسرعة التواصل مع مجلس الدولة وقسمى الفتوى والتشريع لسرعة الانتهاء من موضوع الخمس علاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، والتى سبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى بدأها منذ توليه الحكم، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ولاستكمال برامج الحماية الاجتماعية.

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وفى السياق نفسه، طالب محمد وهب الله، وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة ضم علاوة 2014، حيث مضى على الحصول عليها 5 سنوات، كما كان متبع من قبل مع وضع آلية لتعويض العاملين لعدم صرف الـ150 جنيها لأقرانهم من العاملين بالدولة، وكذلك معاملة 3% مثل معاملة العلاوة الدورية، وذلك لاستقرار العمل ودعم عملية التطوير بقطاع الأعمال العام التى وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب محمد وهب الله، فى بيان اليوم، إنه تقدم بمذكرة لوزيرة المالية والتضامن لمطالبتهم بالتواصل مع مجلس الدولة لحسم مسألة حساب ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائى ووجه رئيس الجمهورية بعدم الاستشكال على الحكم وسرعة تنفيذه، وكذلك تقدم بمذكرة لوزير قطاع الأعمال العام لضم علاوة 2014 للعاملين بشركات قطاع الأعمال.