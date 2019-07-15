شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأوقاف بالبرلمان: "ملف ضم المساجد كان يشوبه الفساد وقضينا عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن ملف ضم المساجد إلي الوزارة بعمالتها كان في السابق أكبر باب للفساد، وهو ما انتبهت إليه الوزرة، وصدر القرار رقم 152 لوقف تلك المهزلة التي كانت ما قبل 2010.

وأضاف "طايع"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه كانت هناك عمالة علي الورق فقط، ويحصلون علي مرتباتهم، فكم الفساد الذي كان يعشش بوزارة الأوقاف بلا حدود، وعملية تطهير الوزارة من الفساد كانت تستدعي عشر سنوات إلا أنه بتولي الدكتور محمد مختار جمعة المسئولية تم معالجة الأمر ويتم القضاء علي الفساد وقطع دبره".

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وتابع: "كانت هناك مساجد تضم غير مطابقة للمواصفات والآن أصدرنا قرار بألا يتم ضم أي مسجد إلا بعد التأكد من المواصفات وألا تصرف الوزارة عليه جنيها واحدا إلا بعد 5 سنوات علي الأقل، كما أن ضم المساجد يتم دون عمالة".

واستطرد: "لن يتم ضم مسجد إلا من يستحق الضم وفقا للقرارات، ولا تفرقة في التعامل بين النواب في ملف فرش المساجد، ولكن حاجة المساجد هي التي تحدد الفرش من عدمه".

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من طلبات الإحاطة، حيث عرض النائب رائف تمراز طلب إحاطة تقدم به بخصوص غلق بعض المساجد وانتشار الثعابين والزواحف بالمساجد، وأن معظم المساجد بدائرتة الانتخابية متهالكة وآيلة للسقوط، وهناك من يحتاج إلي الفرش، كما عرض النائب خالد عبد العظيم بشأن غلق عدد من المساجد نظرا لعجز العمالة واللأئمة، وطلب النائب محمد الدامي بشأن الإعانة المالية المخصصة للمساجد الأهلية.