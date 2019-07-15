البرلمان يحيل 38 اقتراح برغبة للحكومة للجنة الاقتراحات والشكاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد نحو من ربع ساعة من انتظار الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، جالسا على المنصة فى انتظار اكتمال النصاب.
وأحال الدكتور على عبد العال فى بداية الجلسة 38 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشان اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ ما فيها من توصيات.
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