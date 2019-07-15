شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان ينتقد غياب النواب فى الجلسة العامة: استرخاء وعدم مسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالدخول إلى القاعة العامة للبرلمان تمهيدًا لبدء الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الحكومة بإصدار تنظيم ممارسة العمل الأهلى يعد أحد التشريعات الهامة لاسيما فى إطار المراجعة الدورية لموقف مصر، وعلينا التصديق النهائى عليه اليوم.

وقال عبد العال، إن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى أحد القوانين الهامة، وكان هناك استعجال فى مناقشته، وجميعكم تعلمون ذلك، متابعًا: "لابد من التصويت عليه اليوم، وسهرنا من أجل مناقشته، حتى أنه كان هناك ضغوط من أكثر من نائب للانتهاء من هذا القانون".

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كما طالب الدكتور على عبد العال، رؤساء اللجان النوعية بإنهاء اجتماعاتها والحضور الفورى إلى مقر الجلسة العامة للبرلمان، وأيضا الأمر بالنسبة للنواب فى البهو الفرعونى، منتقدًا غياب النواب عن الجلسة بقوله: "مفيش لجان، إنما استرخاء وعدم مسئولية، هناك مراجعه دورية، وعلينا أن ننظر للخارج عندما نكون فى لقاءات كان النواب يستأذنون للتصويت".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين، منها المحاكم الاقتصادية، وقانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونظر عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات مقدمة من النواب.