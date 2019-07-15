كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تطالب أوروبا بالوحدة بشأن الحفاظ على الاتفاق الإيرانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الإثنين، إنه يتعين على أوروبا أن تظل موحدة في محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، مطالباً طهران أن تلغي قرارها بعدم الامتثال لأجزاء من الاتفاقية.

ووفقاً لوكالة رويترز، أكدّ لو دريان للصحفيين في اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل :"أنه يتعين على الأوروبيين أن يبقوا موحدين بشأن هذه القضية"، مشيراً إلى أنّ قرار إيران بتخفيض الامتثال للصفقة التي تخلت عنها الولايات المتحدة العام الماضي كان "استجابة سيئة لقرار سيء".