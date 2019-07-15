كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل تسعة أشخاص في انفجار قنبلة بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول أفغاني، بأنه لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم عندما اصطدمت الشاحنة التي كانوا يستقلونها بقنبلة على جانب طريق في إقليم قندهار الجنوبي.

يقول يوسف يونس، عضو مجلس المحافظة، انه اصيب 18 مدنيًا في الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم الاثنين في منطقة خاكريز.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، لكن ألقي يونس باللوم على طالبان التي غالبًا ما تستخدم القنابل التي تزرع على الطريق لاستهداف قوات الأمن الأفغانية في المقاطعة.

وأضاف إن النساء والأطفال كانوا من بين القتلى، وأن بعض الجرحى في حالة حرجة. لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل دقيقة.

