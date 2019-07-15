كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعتقل الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن إيران ألقت القبض على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، مضيفة أن باريس لم تحصل بعد على "معلومات مرضية" عن وضعها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قوله: "السلطات الفرنسية في ظل هذا الوضع الصعب اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها وطلبت إتاحة التواصل القنصلي معها".

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وأضافت: "لم نتلق ردا مرضيا على هذه الطلبات. تدعو فرنسا السلطات الإيرانية لتوضيح موقف السيدة عادلخاه وتكرر مطالباها، خاصة التصريح بالتواصل القنصلي دون تأخير".