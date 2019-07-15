كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: تباطؤ النمو الصيني وسط ضغوط تجارية مستمرة من أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الاثنين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وسط محادثات تجارية مستأنفة قائلا: "أن التعريفات الأمريكية لها "تأثير كبير" وحذر من أن "ربما أكثر من ذلك بكثير" سيأتي.

وأظهرت بيانات النمو التي صدرت في وقت سابق اليوم الاثنين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأ إلى 6.2 ٪ في الربع الثاني، وهو أضعف وتيرة له في 27 عامًا على الأقل وسط ضغوط تجارية مستمرة من الولايات المتحدة.

ويسعى ترامب وإدارته إلى دفع الصين إلى إبرام اتفاق تجاري بعد انهيار المحادثات في مايو. ووافق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على استئناف المفاوضات في اجتماعهما في مجموعة العشرين الشهر الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضين الأمريكيين والصينيين تحدثوا هاتفيًا الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إجراء محادثات شخصية في بكين قريبًا.