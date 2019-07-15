كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم مساعدات إلى سريلانكا لمحاربة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي إنه وافق على تقديم حزمة بقيمة 8.5 مليون يورو (9.6 مليون دولار) لمساعدة سريلانكا في محاربة الإرهاب في أعقاب هجمات عيد الفصح التي وقعت يوم الأحد والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.

و اضاف ان مسؤولي الاتحاد الأوروبي أجروا محادثات اليوم الاثنين مع أحمد عبد الجواد القائم بأعمال وزير الخارجية السريلانكي حول الهجمات الانتحارية.

و قد اوضح بيان للاتحاد الأوروبي ان المسؤولين الأوروبيين عبروا عن تضامنهم مع سريلانكا بشأن تفجير ثلاث كنائس وثلاثة فنادق، وان الحزمة سيتم توجيهها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

