كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: تخفيض عدد المستشفيات في ألمانيا سيؤدي إلى تحسين التجهيزات بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لدراسة نشرتها مؤسسة برتلسمان اليوم الاثنين يجب إغلاق أكثر من نصف المستشفيات في ألمانيا لتحسين رعاية المرضى.

وقالت بريجيت موون، عضو مجلس إدارة بيرتلسمان: "إن إعادة تنظيم المشهد في المستشفى هي مسألة سلامة المرضى ويجب أن تسعى قبل كل شيء إلى تحقيق هدف تحسين جودة الرعاية".

ووفقًا لدراسة برتلسمان، "يمكن تجنب العديد من المضاعفات والوفيات من خلال التركيز على أقل من 600 عيادة بدلًا من أقل من 1400 اليوم."

وذكر التقرير أن تخفيض عدد المستشفيات في ألمانيا سيؤدي إلى تحسين التجهيزات وتخصص أكبر ورعاية أفضل من قبل المتخصصين والعاملين في التمريض في المستشفيات المتبقية.

كما شدد المؤلفون على أن "العيادات التي تضم أقسامًا متخصصة أكبر وأكثر عددًا من المرضى لديهم الخبرة الكافية للعلاج الآمن".

وعلاوة على ذلك، فقط في المستشفيات الكبيرة بما فيه الكفاية يمكن شغل وظائف متخصصة على مدار الساعة وتتوفر معدات مهمة أخرى في ألمانيا، وأشارت الدراسة.

وقال يان بويكن، مدير مشروع بيرتلسمان: "يوجد عدد قليل جدًا من الطاقم الطبي للحفاظ على عدد العيادات".

وفي مقارنة دولية، كان في ألمانيا عدد من الأفراد الطبيين في المتوسط لكل ساكن مقارنة بالدول المماثلة، ولكن أقل لكل مريض.

في السويد وهولندا، على سبيل المثال، أكثر من ضعف عدد الممرضات الذين يعتنون بالمرضى المقيمين في المستشفيات مقارنة بألمانيا، كما صرح الخبير الصحي أنك سيمون لمحطة ZDF.

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كما أشار مؤلفو دراسة برتلسمان إلى أن عدد أيام النوم المسموح بها للفرد في ألمانيا كان 70 في المائة أعلى من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي المماثلة.

وفي الوقت الحالي، يوجد في ثلث المستشفيات الألمانية أقل من 100 سرير بينما كان متوسط حجم العيادات أقل من 300 سرير.

وفي الوقت نفسه، تم علاج العديد من المرضى في ألمانيا في المستشفيات أكثر من بلدان أخرى. جادل خبراء برتلسمان أنه في كل عام، يمكن إجراء حوالي 5 ملايين مريض أو علاجهم في العيادات الخارجية في ألمانيا.

وقال توماس مانسكي من الجامعة التقنية في برلين لبرنامج تاجيشاو الإخباري الألماني "في كثير من العيادات، الكميات أصغر من أن تكتسب الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العلاجات ولديها الموظفين والمعدات اللازمة لتوفير العلاج المناسب".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية اليوم الإثنين "لقد أحطنا علما بهذه الدراسة وسنلقي نظرة فاحصة عليها".

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الألمانية كان التخطيط للمستشفى مسؤولية كل ولاية فدرالية ألمانية فاضطروا إلى ضمان توفير "رعاية على أساس الاحتياجات للسكان".

كما أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان مؤخرًا على الحاجة إلى رعاية محلية يمكن الوصول إليها بسرعة، خاصةً في حالات الطوارئ الصحية.

ومع ذلك، أظهرت دراسة برتلسمان التي نُشرت اليوم الاثنين أن التركيز بشكل أساسي على ضمان الوصول السريع إلى المستشفيات المحلية الصغيرة في ألمانيا لم يكن دائمًا ميزة.

