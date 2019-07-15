كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقدان 22 شخصا جراء فيضانات مفاجئة في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت باكستان ان هناك 22 شخصًا على الأقل مفقودون ويخشى موتهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان.

وصرح أحمد رضا قادري، الوزير الباكستاني لإدارة الكوارث في الأراضي المتنازع عليها، إن الفيضانات التي وقعت في وقت متأخر يوم الأحد تسببت أيضًا في الكثير من الدمار والأضرار في قرية ليسوا في وادي نيلوم.

وأوضح قادري انهم لم يتمكنوا من العثور على الـ 22 الذين جرفتهم المياه، وكان بينهم جنديان و11 عضوًا في جماعة تابلغي الجماعة الدينية. كما اضاف مسؤول إدارة الكوارث انه جاري بذل الجهود للوصول إلى الأشخاص العالقين في منازلهم في المنطقة المنعزلة بسبب الفيضانات.

تنقسم منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان ويطالب بها كلا البلدين.

