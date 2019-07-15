كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير عراقي سابق: البغدادي سيبث قريبا خطابا من هذا البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وسائل إعلام عراقية عن وزير المالية الأسبق، باقر جبر الزبيدي، أعلانه ورود معلومات تحدد مكان وجود "أبو بكر البغدادي"، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

ورجّح الزبيدي، وهو قيادي بارز في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وجود البغدادي في ليبيا، لافتا إلى أن "الانتصارات التي حققتها عملية "إرادة النصر"، أكدت ما أعلناه سابقا، بأن البغدادي غير موجود في العراق، حيث تؤكد المعلومات الواردة انه حاليا في ليبيا، وسيقوم قريبا ببث خطاب من هناك يتضمن دعوة لتنشيط الخلايا النائمة في العراق".

Advertisements

ورأى وزير المالية العراقي الأسبق في بيان صحفي بالخصوص أن "التنظيم سيركز على سامراء والنخيب ومحيطهما، واستهداف مدن وسط وشمال العراق، بعمليات انتحارية مفردة".

وتوقع القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي كذلك أن "يهاجم التنظيم أيضا مصر وتونس، محاولا اقتطاع جزء من إفريقيا، منطلقا من ليبيا".