كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هواوي" تستثمر 3.1 مليار دولار في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "هواوي" الصينية إنها ستستثمر 3.1 مليار دولار في إيطاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث دعت شركة الاتصالات الصينية العملاقة روما إلى ضمان الاستخدام "الشفاف والكفء والعادل" لقوتها الذهبية على شبكة الجيل الخامس. تطوير.

وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الإيطالية لعملاق الاتصالات "توماس مياو" متحدثًا في حدث في ميلانو اليوم الاثنين، إن القوة الذهبية لإيطاليا - التي تسمح للدولة بالتدخل في القطاع الخاص دفاعًا عن الأمن القومي - يجب أن تمتد لتشمل جميع البائعين من الاتحاد الأوروبي.

وقال مياو إن شركة "هواوي" ستضيف 1000 وظيفة في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف: "ستخفض 1000 وظيفة في الولايات المتحدة. وقال إنه إذا تم وضع الشركة على قائمة سوداء في أغسطس من قبل واشنطن، فإن لديها "خطة ب" لضمان إمدادات المكونات".