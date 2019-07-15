كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تنفى اتهامات اليابان بتصدير مواد محظورة إلى كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الاثنين، إن الاتهامات اليابانية بأن كوريا الجنوبية قد صدرت بضائع محظورة إلى كوريا الشمالية تشكل "تحديا خطيرا" وسط نزاع متزايد بشأن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.

وشددت اليابان القيود المفروضة على تصدير ثلاث مواد مستخدمة في المعدات عالية التقنية، مشيرة إلى "الإدارة غير الكافية" للمواد الحساسة المصدرة إلى كوريا الجنوبية.

واعتبرت القيود رداً على قرار محكمة كوريا الجنوبية العام الماضي يأمر شركة يابانية لتعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.

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وأشار المسؤولون اليابانيون إلى "الإدارة غير الكافية" للعناصر الحساسة التي يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية كسبب وراء القيود، فضلاً عن عدم تبادل المعلومات حول ضوابط التصدير.

وزادت تقارير إعلامية يابانية من حدة التوتر، بعدما أفادت بأن فلوريد الهيدروجين، وهو أحد المواد الثلاثة التي تغطيها القيود التي يمكن استخدامها أيضًا في الأسلحة الكيميائية، تم شحنه إلى كوريا الشمالية بعد تصديره إلى كوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الجنوبية، إن التقارير لا أساس لها من الصحة وأنها تقوم بعمل أفضل من اليابان في تتبع الصادرات غير المشروعة.