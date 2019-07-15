كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تتهم مواطنا صينيا لاستيراد البيرة من كوريا الشمالية بطريقة غير مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت السلطات اليابانية، مواطنًا صينيً،ا بزعم استيراد بيرة من كوريا الشمالية إلى البلاد بصورة غير قانونية، وفقًا لصحيفة "جنوب الصين" الصباحية.

وقالت شرطة محافظة فوكوكا وتوياما، إنه تم اتهام مراهق يبلغ من العمر 19 عامًا، والذي لم يتم ذكر اسمه بسبب عمره بموجب القانون الياباني، بإخفاء زجاجة من بيرة تايدونغقانغ في حقائبه قبل ركوب طائرة من شانجهاي إلى مطار ساغا.

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وحسب الشرطة، قد يكون هذا الحادث انتهاكًا لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية.

وكما ورد، قال لشاب اللشرطة، إنه يعتقد أنه يستطيع بيع الجعة بسعر أعلى واعترف بالجريمة.

وفرضت اليابان عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية في العام 2006 بعد أن أجرت بيونج يانج تجربة نووية. وهي تتعلق بشكل رئيسي بالقيود المفروضة على استيراد وتصدير البضائع وحظر دخول سفن كوريا الشمالية إلى الموانئ اليابانية. منذ سريان مفعولها الأول، تم تمديد العقوبات مرارًا وتكرارًا، وتم توسيع قائمة الشركات والسفن والأفراد الذين يندرجون فيها.