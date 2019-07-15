كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة سلوفاكيا تحث المنطقة على السعي لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدثت كابوتوفا اليوم الاثنين في وارسو حيث كانت في زيارة، والتقت بالرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوس موراويكي.
وأضافت كابوتوفا انها "ليست نتيجة جيدة" ألا يأتي أي من قادة الاتحاد الأوروبي في الفترة الجديدة من مجموعة فيسيجراد التي تضم بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر. كانت المجموعة تنتقد العديد من إجراءات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الهجرة.
وحثت كابوتوفا على تكامل أوروبي أفضل لمجموعة فيزيغراد والسعي لتحقيق أهداف أوروبية مشتركة. وأعربت عن أملها في أن يظل السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش في منصبه كمفوض للطاقة في الاتحاد الأوروبي.