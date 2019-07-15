كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تقبض على 282 جزائريا بعد احتفالات عنيفة لفوز منتخب بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 282 شخصًا في جميع أنحاء البلاد خلال الليلة الماضية بعد الاضطرابات عقب تأهيل الفريق الجزائري لكرة القدم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بمصر.

واندلعت احتفالات الشغب في مدن، مثل باريس ومرسيليا وليون بعد فوز الجزائر على نيجيريا 2-1 في نصف النهائى على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، استخدمت الشرطة شحنات الغاز المسيل للدموع والهراوات في الشانزليزيه في باريس، حيث تجمع الآلاف في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وتمّ إطفاء الألعاب النارية والشعلات ، بينما توقفت حركة المرور.

وتم القبض على 50 شخصًا في العاصمة الفرنسية، وكانت هناك مشاهد مماثلة في مدينة مرسيليا المطلة على البحر المتوسط ​، حيث تجمعتت حشود ضخمة في الميناء القديم، وإحراق عشرات السيارات خلال الليل في مدينة ليون الشرقية.

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وقال مصدر بالشرطة المحلية "كان الشانزليزيه أحد الاختناقات المرورية الهائلة.. حضر آلاف المشجعين الجزائريين، لكن الوضع في بعض الأحيان خرج عن السيطرة".

وقال متحدث بإسم وزارة الداخلية الفرنسية، إنه بحلول الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين كانت هناك 282 عملية اعتقال، مع وضع 249 في الحجز".

وأضاف المتحدث أن المخالفات شملت إلقاء المقذوفات على الشرطة و رفض الامتثال لتعليمات الشرطة".

وهنأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير، اليوم الاثنين، الشرطة ورجال الإطفاء على رد فعلهم السريع ومهنتهم التي احتوت العنف وعلى الجناة الذين تم القبض عليهم.

وفى يوم الخميس الماضي، عندما هزمت الجزائر ساحل العاج للوصول إلى الدور نصف النهائي، انطلق المشجعون في وسط باريس، ونهبوا المتاجر، وفي نفس اليوم في مدينة مونبلييه الجنوبية، فقد أحد أنصار كرة القدم الجزائريين الذين يحتفلون بفوز فريقه السيطرة على سيارته، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلها بجروح خطيرة.