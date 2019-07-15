زياش يمضي عطلة “شبه سرية” في مراكش

اختار لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش، قضاء بداية عطلته، بعد إقصائه رفقة الأسود من كأس إفريقيا في مدينة مراكش.

وتناقلت تقارير إعلامية أن زياش شوهد، نهاية للأسبوع الماضي، في مراكش، وقد التقط صورا مع بعض الجماهير، كما أمضى سهرة في أحد الملاهي الليلة الشهيرة.

وتجنب زياش مشاركة تفاصيل عطلته، أو حتى مكان وجوده على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، على عكس عادته أثناء استمتاعه بوقته، ويرجح أن يكون ذلك لتجنب انتقاد الجمهور له، خصوصا بعد المستوى المتواضع، الذي ظهر به في منافسات الكان.

وكان زياش محط انتقادات واسعة من طرف الجمهور المغربي، بعد إهداره ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة ضد البنين، وتقديمه رفقة المنتخب الوطني مستوى بعيدا عن أدائه المعهود رفقة فريقه أياكس الهولندي.