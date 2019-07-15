هاشتاغ “طعن وقت اللياقة” يتصدر “تويتر” تنديدا بقتل مغربي على يد سعودي

تصدر وسم “طعن وقت اللياقة”، اليوم الاثنين، موقع “تويتر”، بعد حادثة طعن مدرب مغربي على يد سعودي، أمس الأحد، في صالة للتدريب في العاصمة السعودية الرياض.
وطالب نشطاء بإنزال أقصى العقوبات على المشتبه فيه، إثر ارتكابه لهذه الجريمة ببرودة دم، حيث وجه عدة طعنات للضحية، وقتله بطريقة بشعة.
وكان الشاب يوسف قيد حياته يعمل في ناد رياضي خاص، حيث تلقى طعنات قاتلة من طرف مشترك، بواسطة سكين داخل صالة التدريبات، في حي السويدي، الكائن في عاصمة السعودية الرياض، قبل أن يلوذ بالفرار، إذ لم يكن الضحية قادرا على الدفاع عن نفسه.
وحددت المصالح الأمنية هوية المشتبه فيه، فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات، لعرضه على التشريح الطبي.
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