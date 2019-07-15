محرز يدخل تاريخ “الكان” من بابه الواسع

سجل الدولي الجزائري رياض محرز هدفا قاتلا، أمس الأحد، لمنتخب بلاده في شباك نظيره النيجيري، ضمن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، وهو الهدف الذي منح بطاقة العبور إلى النهائي للجزائر، بعد أن انتهت المواجهة بفوز “الخضر” بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعتبر هدف محرز رقم 100 في نسخة هذه السنة من “الكان”، لتصبح بذلك أكثر النسخ تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، علما أن الرقم قابل للإرتفاع في ظل تبقي مباراتي النهائي والترتيب.

وفض لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، شراكة الأهداف مع دورة غانا 2008، التي كانت تحمل الرقم القياسي لأكثر الدورات تسجيلا للأهداف بواقع 99 هدفا.

يذكر أن لقاء الترتيب سيجمع الأربعاء القادم، بين تونس ونيجيريا، على أن تقام مواجهة النهائي بين الجزائر والسنغال، الجمعة المقبل.