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جرب عدد من الفنانين كيف سيبدو شكلهم بعد تقدمهم في السن، عبر تطبيق جديد، يحول ملامح مستخدمه باستخدام مؤثرات إلى شخص عجوز، والذي اجتاح مواقع التواصل، أخيرا.
وانتشرت على حسابات فنانين، ومشاهير صورهم، التي أخضعوها لتأثير تطبيق ” فايس أب”، حيث ظهروا “شيوخا” طاعنين في السن.
وشارك في التجربة مشاهير كثر، من بينهم الفنان إيهاب أمير، وفريد غنام، والمغني بدر سلطان، والإعلامي، رشيد العلالي، وهكذا بدا شكلهم.
وتنتشر بين الفينة والأخرى تطبيقات تخضع صور المستخدمين لتأثيرات تجذبهم لتجربتها، من بينها الخاصية، التي أتاحها “سناب شات” للظهور بملامح طفل صغير، والتي جذبت مشاهير كثر لاستخدامها في وقت سابق.
وأثار التطبيق المذكور مخاوف أمنية على المستخدمين، إذ حذر خبراء من أن الأشخاص، الذين يستخدمون “FaceApp “ربما يعرضون معلوماتهم الشخصية للخطر، ويسهلون عملية تعرف الذكاء الاصطناعي عليهم مستقبلا.
كانت هذه تفاصيل خبر عدوى “FaceApp” تصيب مشاهير مغاربة.. هكذا بدا شكلهم وهم طاعنين في السن – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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