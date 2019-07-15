اتهام شاب من جديدة المكر بالعمل ممرضا بوثائق مزيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب (38 عاما) من سكان جديدة- المكر، نسبت إليه تنفيذ مخالفة جنائية واستخدم مستند مزيف عن طريق الاحتيال.
ويستدل من لائحة الاتهام أنه في الأعوام العشرة الأخيرة حمل وثائق ومستندات مزيفة، منها شهادة إنهاء اللقب الأول في موضوع التمريض وشهادة الترخيص لمزاولة المهنة كممرض.
وجاء أيضا أنه "خلال الفترة حمل المتهم الوثائق وعمل في مأوى للمسنين ومنازل شباب مستأجرة ودور رعاية للمسنين وصناديق مرضى، وكسب خلال هذه الفترة عن طريق الاحتيال راتبا قدره ما يعادل نصف مليون شيكل عن تلك الفترة".
وعلى ضوء استخدام المستندات والوثائق المزيفة بشكل منتظم والمبلغ الذي تلقاه هذا العمل، والخطورة التي تسبب بها حيث كان يقدّم العلاج والرعاية الطبية دون إذن تدريب، تمّ اعتقاله وجرى، اليوم، تقديم لائحة اتهام بحقه حيث نُسبت إلى المتهم 6 تُهم.
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