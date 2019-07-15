منظمة الصحة العالمية تُطالب بتشديد المعايير على أطعمة الأطفال المصنعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت منظمة الصحة العالمية، بتشديد معايير الأغذية الصناعية المخصصة للأطفال بتقليل السكر، مشددة على أنها تحتوي على نسب عالية ومضرة من السكر.

وأجرى الفرع الأوروبي من المنظمة الأممية دراسة شملت حوالي 8000 منتج في أكثر من 500 متجر، وخلص إلى أنه "في نصف المنتجات المشمولة في الدراسة.. يتأتى أكثر من 30 بالمئة من السعرات الحرارية من السكر. كما أن حوالي ثلث المنتجات تحتوي على سكر مضاف أو مُحلّيات اصطناعية".

وحذّرت المنظمة من أن الاستهلاك الكبير للسكر قد يزيد من خطر الإصابة بوزن زائد وتسوّس الأسنان، كما أنه قد يجعل الأطفال يفضّلون السكر مدى حياتهم على المواد الغذائية السليمة، ما من شأنه أن يضرّ كثيرا بصحتهم.

وقالت المديرة الإقليمية للفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، سوزانا ياكاب، في بيان إن "التغذية السليمة لحديثي الولادة والأطفال الصغار ضرورية لكي ينموا على أفضل وجه ويكون وضعهم الصحي أفضل في فترات لاحقة من عمرهم".

ويشمل الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية الذي يمتدّ من الأطلسي إلى المحيط الهادئ 53 دولة يتفاوت بها الالتزام الحكومي بمعايير المنظمة.

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وأظهرت الدراسة أيضا أن بعض المواد الغذائية لا تزال تسوّق رغم توصيات المنظمة الأممية بعدم بيعها. فما بين 28 إلى 60% من أغذية الأطفال كانت تحمل ملصقات بيانية تؤكد أنها تصلح للرضّع دون شهرهم السادس، علماً أن المنظمة "توصي بالاكتفاء بإرضاع هؤلاء خلال أول ستة أشهر من حياتهم. كما أنه لا يجوز تسويق أي منتج على أنه ملائم للرضع دون شهرهم السادس".

وتنوي منظمة الصحة العالمية تحديث توصياتها للتصدّي لهذه الظاهرة، مع وضع حدّ لبدائل حليب الأمهات والتشديد على ضرورة إطعام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين أغذية ذات قيمة غذائية عالية محضّرة منزليا.

وهي توصي أيضا بحظر السكر المضاف والمُحلّيات الاصطناعية من طعام الأطفال.