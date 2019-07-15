نيمار يصل إلى معسكر باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وصل إلى معسكر فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي التحضيري للموسم الكروي المقبل 2019-2020.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نيمار عاد بالفعل إلى باريس، بعد غيابه عن التدريبات التحضيرية والتي بدأها الفريق الفرنسي منذ أسبوع.
وأضافت أن نيمار وصل صباح اليوم إلى معسكر الفريق الباريسي، استعدادًا للموسم الجديد.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يجتمع نيمار مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، لتبرير غيابه الأسبوع الماضي، بجانب تبرير التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها اللاعب البرازيلي تجاه فريقه.
وكان نيمار قد أكد مؤخرًا أن فوز برشلونة على باريس سان جيرمان (6-1) في دوري أبطال أوروبا، أفضل ذكرياته في مسيرته، والتي كان فيها لاعبًا للفريق الكاتالوني.
وارتبط نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة مجددًا، خلال الصيف الحالي، بعد رحيله عن البلوغرانا في صيف 2017، بعد دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البارسا والبالغ قيمته 222 مليون يورو.
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