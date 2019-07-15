اخبار العالم

برشلونة يرفض التنازل عن ضم دي ليخت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق الإسباني يرفض التنازل عن رغبته في الحصول على خدمات نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أراد القيام بمحاولة أخيرة لإقناع دي ليخت بالانضمام للنادي الكاتالوني.

وأوضحت أن بارتوميو يعتزم القيام برحلة سريعة إلى أمستردام من أجل الجلوس مع ماتياس دي ليخت، الذي يقترب من الرحيل ليوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

Advertisements

وتشير تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق بالفعل مع أياكس واللاعب على الانضمام للبيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس برشلونة ينوى تكرار ما فعله في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما تمكن من إقناع فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس، بالانضمام لبرشلونة، وهو ما حدث بالفعل.

وأضافت أن بارتوميو سيحاول إبراز قيمة برشلونة لدي ليخت، علمًا بأن مينو رايولا وكيل اللاعب، لم يعترض على الاجتماع، وسيجلس فقط للحديث، إذا كان برشلونة مستعدًا لتقديم عرض مماثل للسيدة العجوز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يرفض التنازل عن ضم دي ليخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا