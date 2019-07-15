شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. احتجاز باحثة فرنسية في إيران وباريس تطالب بتوضيح سريع والان مع التفاصيل

احتجزت السلطات الإيرانية بحاثة فرنسية في العاصمة طهران اليوم الإثنين، تموز 15، 2019. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن تم احتجاز باحثة فرنسية في إيران دون توضيح أسباب مقنعة. وطالبت فرنسا السلطات الإيرانية بتوضيح أسباب اعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية المحتجزة لديهم بأقصى سرعة. يشار إلى أن إيران تحتجز مواطنين أمريكيين وتستخدمهم كورقة للضغط على بلادهم.

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