شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمطلب ثابت: أردوغان ونظامه يخوضون الآن معركتهم الأخيرة في طرابلس والان مع التفاصيل
أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالمطلب ثابت، أن النظام التركي يخوض الآن معركته الأخيرة بطرابلس لأن أردوغان الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية في ليبيا.
ثابت أوضح في تصريحات صحفية، أن إجتماع القاهرة يأتي داعما لخارطة طريق في اتجاه حل أزمات ليبيا، مؤكداً أن الاجتماع دار حول سبل استقرار دولة ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية علاوة على تعزيز دور مجلس النواب.
وأشار ثابت، إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة الممثلة لدولة ليبيا،مثمناً الدور المصري وجهوده في دعم استقرار ليبيا والحد من الدور التركي الذي يحاول العبث بليبيا بعد هزيمته في مصر بسقوط جماعة الإخوان الإرهابية وهزيمته أيضا في سوريا.
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